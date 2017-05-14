28.05.2017
Екатеринбург
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Арбузова Мария Сергеевна
|Место работы/учебы
|УрГАХУ
|Класс/курс/ Должность
|4 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
|КрымНаш 17
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Стрельникова Дарья Вадимовна
|Место работы/учебы
|УрГАХУ
|Класс/курс/ Должность
|4 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
|КрымНаш 17
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Цапко Юлия Олеговна
|Место работы/учебы
|УрГАХУ
|Класс/курс/ Должность
|4 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
|КрымНаш 17
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Мельникова Полина Евгеньевна
|Место работы/учебы
|УрГАХУ
|Класс/курс/ Должность
|4 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|КрымНаш 17