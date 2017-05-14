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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Арбузова Мария - 14.05.2017
08krymnash17
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Легион

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Екатеринбург

 

1 участник артели

Фамилия, имя Арбузова Мария Сергеевна
Место работы/учебы УрГАХУ
Класс/курс/ Должность 4 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16 КрымНаш 17

 

2 участник артели

Фамилия, имя Стрельникова Дарья Вадимовна
Место работы/учебы УрГАХУ
Класс/курс/ Должность 4 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16 КрымНаш 17

 

3 участник артели

 

Фамилия, имя Цапко Юлия Олеговна
Место работы/учебы УрГАХУ
Класс/курс/ Должность 4 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16 КрымНаш 17

 

4 участник артели

Фамилия, имя Мельникова Полина Евгеньевна
Место работы/учебы УрГАХУ
Класс/курс/ Должность 4 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее КрымНаш 17

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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