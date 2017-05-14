28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Белоус Александра Игоревна
|Место работы/учебы
|МАОУ-Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|11
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
|
Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Сыскова Наталия Сергеевна
|Место работы/учебы
|МАОУ-Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|11
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
|
Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Радисева Виктория Алексеевна
|Место работы/учебы
|МАОУ-Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|11
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
|
Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Колмогоров Глеб Юрьевич
|Место работы/учебы
|МАОУ-Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|11
|
Участие в проектах Уральского следопыта ранее
(отметить или выделить)
|Осень Уральского следопыта 15
|
Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Соломенцев Владислав Юрьевич
|Место работы/учебы
|МАОУ-Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|11
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
|
Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
Куратор артели
|Фамилия, имя
|Сальникова Ирина Николаевна
|Место работы/учебы
|МАОУ-Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|учитель географии
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
|
Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
Зарегистрировавшиеся команды
*
Программа фестиваля
Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017
Страницы: 1 2