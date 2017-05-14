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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: stalker - 14.05.2017
Запутанная биография
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Сорокопяточка

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Екатеринбург

 

Руководитель артели

Фамилия, имя Земляная Евгения
Место работы/учебы МАОУ-Гимназия №45
Класс/курс/ Должность 7
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 15

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

 

1 участник артели

Фамилия, имя Покос Екатерина
Место работы/учебы МАОУ-Гимназия №45
Класс/курс/ Должность 7
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 15

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

 

2 участник артели

Фамилия, имя Калита Анастасия
Место работы/учебы МАОУ-Гимназия №45
Класс/курс/ Должность 8
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта15

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

 

3 участник артели

Фамилия, имя Дубовик Алена
Место работы/учебы МАОУ-Гимназия №45
Класс/курс/ Должность 8
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

 

4 участник артели

Фамилия, имя Феденёва Анна
Место работы/учебы МАОУ-Гимназия №45
Класс/курс/ Должность 8
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 15

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

 

Куратор  артели

Фамилия, имя Сальникова Ирина Николаевна
Место работы/учебы МАОУ-Гимназия №45
Класс/курс/ Должность учитель географии
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 15

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

 


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