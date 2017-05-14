Сорокопяточка

28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Земляная Евгения
|Место работы/учебы
|МАОУ-Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|7
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Покос Екатерина
|Место работы/учебы
|МАОУ-Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|7
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
|
Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Калита Анастасия
|Место работы/учебы
|МАОУ-Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|8
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта15
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Дубовик Алена
|Место работы/учебы
|МАОУ-Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|8
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Феденёва Анна
|Место работы/учебы
|МАОУ-Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|8
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
Куратор артели
|Фамилия, имя
|Сальникова Ирина Николаевна
|Место работы/учебы
|МАОУ-Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|учитель географии
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16