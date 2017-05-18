28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Калоян Майрам
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №50
|Класс/курс/ Должность
|8Б
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Ходжигитова Заргина
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №50
|Класс/курс/ Должность
|8Б
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Набиева Туркан
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №50
|Класс/курс/ Должность
|8Б
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Отунчиев Эльдар
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №50
|Класс/курс/ Должность
|8Б
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Мариам Мартиросян
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №50
|Класс/курс/ Должность
|5Б
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Корепанов Владимир Юрьевич
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №50
|Класс/курс/ Должность
|Учитель