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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Корепанов Владимир Юрьевич - 18.05.2017
Запутанная биография
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Убойная сила

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Екатеринбург

 

Руководитель артели

Фамилия, имя Серебренникова Анна
Место работы/учебы МАОУ СОШ №50
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта ранее  

 

1 участник артели

Фамилия, имя Хайбуллоева Диля
Место работы/учебы МАОУ СОШ №50
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта ранее  

 

2 участник артели

Фамилия, имя Лобанов Денис
Место работы/учебы МАОУ СОШ №50
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта ранее  

 

3 участник артели

Фамилия, имя Долгополова Вероника
Место работы/учебы МАОУ СОШ №50
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта ранее  

 

4 участник артели

Фамилия, имя Сайдумарова Анна
Место работы/учебы МАОУ СОШ №50
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Корепанов Владимир Юрьевич
Место работы/учебы МАОУ СОШ №50
Класс/курс/ Должность Учитель
Участие в проектах Уральского следопыта ранее  

 

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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