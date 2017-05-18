Убойная сила

28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Серебренникова Анна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №50
|Класс/курс/ Должность
|8Б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Хайбуллоева Диля
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №50
|Класс/курс/ Должность
|8Б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Лобанов Денис
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №50
|Класс/курс/ Должность
|8Б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Долгополова Вероника
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №50
|Класс/курс/ Должность
|8Б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Сайдумарова Анна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №50
|Класс/курс/ Должность
|8Б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Корепанов Владимир Юрьевич
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №50
|Класс/курс/ Должность
|Учитель
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее