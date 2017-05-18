28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Калинина Анастасия
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|10 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Двойнина Яна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|10 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Макеев Никита
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|10 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта
|Осень Уральского следопыта 15
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Зайков Валерий
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|10 класс
|Телефон сотовый
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Кучерова Татьяна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|10 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Намятова Альбина Валентиновна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|Учитель географии и технологии
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
|Майский экстрим 16
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
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Программа фестиваля
Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017