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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Намятова Альбина Валентиновна - 18.05.2017
Запутанная биография
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Альфа-97

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Екатеринбург

 

Руководитель артели

Фамилия, имя Калинина Анастасия
Место работы/учебы МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
Класс/курс/ Должность 10 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 15

 

1 участник артели

Фамилия, имя Двойнина Яна
Место работы/учебы МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
Класс/курс/ Должность 10 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

2 участник артели

Фамилия, имя Макеев Никита
Место работы/учебы МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
Класс/курс/ Должность 10 класс
Участие в проектах Уральского следопыта Осень Уральского следопыта 15

 

3 участник артели

Фамилия, имя Зайков Валерий
Место работы/учебы МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
Класс/курс/ Должность 10 класс
E-mail
Телефон сотовый
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

4 участник артели

Фамилия, имя Кучерова Татьяна
Место работы/учебы МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
Класс/курс/ Должность 10 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Намятова Альбина Валентиновна
Место работы/учебы  МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
Класс/курс/ Должность Учитель географии и технологии
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 15 Майский экстрим 16

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

*

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017

 


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