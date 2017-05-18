Исследователи -97

28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя, отчество
|Иванова Алиса Денисовна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В.Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|6Б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Сюзев Иван Федорович
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В.Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|6 А класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Сыропятова Анна Рамазовна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В.Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|6 Б класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Россомахина Кристина Вадимовна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В.Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|6 Б класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Сологуб Даниил Дмитриевич
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В.Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|6А
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
Куратор артели
|Фамилия, имя
|Намятова Альбина Валентиновна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|Учитель географии и технологии
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
|Майский экстрим 16-участие