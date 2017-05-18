Истоки -97

28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Храпцова Полина
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|8А
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Майский экстрим 16
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Соболев Аркадий
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|8А класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Майский экстрим 16
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Кронштапов Юрий
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|8Б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Майский экстрим 16
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Нигаматьянова Чулпан
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|8А
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Майский экстрим 16
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Бурхонов Салимжон
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|8Б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Майский экстрим 16
Куратор артели
|Фамилия, имя
|Лосева Галина Викторовна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №97 им А.В. Гуменюка
|Класс/курс/ Должность
|Учитель МХК, ИЗО, технологии
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее