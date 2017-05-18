Квадратные креветки

28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Данилов Сергей
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 112
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее)
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Надиров Натиг
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 112
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Сафронов Григорий
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 112
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Гюльалиева Илькана
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 112
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Мельник Анна
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 112
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Пермякова Алёна Павловна
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 112
|Класс/курс/ Должность
|учитель
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее