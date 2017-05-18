28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Андреева Анастасия
|Место работы/учебы
|ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
|Класс/курс/ Должность
|Студент 1 курса
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Анчугова Мария
|Место работы/учебы
|ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
|Класс/курс/ Должность
|Студент 1 курса
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Казанцева Татьяна
|Место работы/учебы
|ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
|Класс/курс/ Должность
|Студент 1 курса
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Караулинский Даниил
|Место работы/учебы
|ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
|Класс/курс/ Должность
|Студент 1 курса
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Скворцов Михаил
|Место работы/учебы
|ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
|Класс/курс/ Должность
|Студент 1 курса
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Участие в проектах Уральского следопыта ранее
(отметить или выделить)
|День Героев 16
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Чепчугова Ольга Валерьевна
|Место работы/учебы
|ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
|Класс/курс/ Должность
|преподаватель социально-гуманитарных дисциплин
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16