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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: stalker - 18.05.2017
Запутанная биография
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Сомк

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Екатеринбург

 

Руководитель артели

Фамилия, имя Андреева Анастасия
Место работы/учебы ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
Класс/курс/ Должность Студент 1 курса
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16

 

1 участник артели

Фамилия, имя Анчугова Мария
Место работы/учебы ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
Класс/курс/ Должность Студент 1 курса
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

2 участник артели

Фамилия, имя Казанцева Татьяна
Место работы/учебы ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
Класс/курс/ Должность Студент 1 курса
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

3 участник артели

Фамилия, имя Караулинский Даниил
Место работы/учебы ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
Класс/курс/ Должность Студент 1 курса
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16

 

4 участник артели

Фамилия, имя Скворцов Михаил
Место работы/учебы ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
Класс/курс/ Должность Студент 1 курса

Участие в проектах Уральского следопыта ранее

(отметить или выделить)

 День Героев 16

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Чепчугова Ольга Валерьевна
Место работы/учебы ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
Класс/курс/ Должность преподаватель социально-гуманитарных дисциплин
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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