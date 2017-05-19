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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Богатых Оксана Николаевна - 19.05.2017
Запутанная биография
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Unicorns

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

г. Екатеринбург

 

Руководитель артели

Фамилия, имя Иванова Анастасия
Место работы/учебы ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/курс/ Должность 20.02.01 "Рациональное использование природохозяйственных комплексов", 2 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16

 

1 участник артели

Фамилия, имя Заборских Владимир
Место работы/учебы ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/курс/ Должность 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 2 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

2 участник артели

Фамилия, имя Лылова Анна
Место работы/учебы ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/курс/ Должность 20.02.01 "Рациональное использование природохозяйственных комплексов", 2 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16

 

3 участник артели

Фамилия, имя Фоминых Алёна
Место работы/учебы ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/курс/ Должность 20.02.01 "Рациональное использование природохозяйственных комплексов", 2 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

4 участник артели

Фамилия, имя Зубакина Алина
Место работы/учебы ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/курс/ Должность 20.02.01 "Рациональное использование природохозяйственных комплексов",  2 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Богатых Оксана Николаевна
Место работы/учебы ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/курс/ Должность Преподаватель
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

 КрымНаш 17

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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