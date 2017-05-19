28.05.2017
г. Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Иванова Анастасия
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/курс/ Должность
|20.02.01 "Рациональное использование природохозяйственных комплексов", 2 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Заборских Владимир
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/курс/ Должность
|13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 2 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Лылова Анна
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/курс/ Должность
|20.02.01 "Рациональное использование природохозяйственных комплексов", 2 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Фоминых Алёна
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/курс/ Должность
|20.02.01 "Рациональное использование природохозяйственных комплексов", 2 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Зубакина Алина
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/курс/ Должность
|20.02.01 "Рациональное использование природохозяйственных комплексов", 2 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Богатых Оксана Николаевна
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/курс/ Должность
|Преподаватель
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
|КрымНаш 17