28.05.2017
Екатеринбург
Командир артели
|Фамилия, имя
|Гайнутдинов Павел
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|8 а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Муртазина Алеся
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|8 а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Демченкова Дарина
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|8 а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Неупокоева Александра
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|8 а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Крупин Григорий
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|8 а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
Руководитель артели
|Фамилия, имя, отчество
|Бурухина Елена Александровна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|Учитель истории
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
|КрымНаш 17
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
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