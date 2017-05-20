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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: stalker - 20.05.2017
Запутанная биография
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Победитель

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

 п. Садовый ( г. Екатеринбург)

Руководитель артели

Фамилия, имя Смирных Анастасия
Место работы/учебы МБОУ СОШ № 98
Класс/курс/ Должность 8 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 16

 

1 участник артели

Фамилия, имя Терехов Дмитрий
Место работы/учебы МБОУ СОШ № 98
Класс/курс/ Должность 8 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

2 участник артели

Фамилия, имя Рудаков Максим
Место работы/учебы МБОУ СОШ № 98
Класс/курс/ Должность 8 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

3 участник артели

Фамилия, имя Валиев Артем
Место работы/учебы МБОУ СОШ № 98
Класс/курс/ Должность 8 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

4 участник артели

Фамилия, имя Лутошкина Александра
Место работы/учебы МБОУ СОШ № 98
Класс/курс/ Должность 8 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Хафизова Татьяна Анатольевна
Место работы/учебы МБОУ СОШ № 98
Класс/курс/ Должность Заместитель директора по ВВР
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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