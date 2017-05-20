Победитель

28.05.2017
п. Садовый ( г. Екатеринбург)
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Смирных Анастасия
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 98
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 16
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Терехов Дмитрий
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 98
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Рудаков Максим
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 98
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Валиев Артем
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 98
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Лутошкина Александра
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 98
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Хафизова Татьяна Анатольевна
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 98
|Класс/курс/ Должность
|Заместитель директора по ВВР
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
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