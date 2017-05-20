МБОУ СОШ № 127
Екатеринбург
Железнодорожный район
участник 1
|Фамилия
|Гилязов
|Имя
|Роман
|Возраст
|14
|Место работы, учебы
|МБОУ СОШ № 127
|7 «Б»
участник 2
|Фамилия
|Шакиров
|Имя
|Марсель
|Возраст
|13
|Место работы, учебы
|МБОУ СОШ № 127
|7 «Б»
участник 3
|Фамилия
|Беляйкина
|Имя
|Екатерина
|Возраст
|13
|Место работы, учебы
|МБОУ СОШ № 127
|7 «А»
участник 4
|Фамилия
|Ху
|Имя
|Буфан
|Возраст
|14
|Место работы, учебы
|МБОУ СОШ № 127
|7 «Б»
сопровождающий
|Фамилия
|Денисова
|Имя
|Екатерина
|Отчество
|Васильевна
|Возраст
|49
|Место работы, учебы
|МБОУ СОШ №127
|Учитель географии
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
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