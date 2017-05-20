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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: stalker - 20.05.2017
Запутанная биография
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Ежики

МБОУ СОШ № 127

Екатеринбург

Железнодорожный район

 

участник 1

Фамилия Гилязов
Имя Роман
Возраст 14
Место работы, учебы МБОУ СОШ № 127
7 «Б»

участник 2

Фамилия Шакиров
Имя Марсель
Возраст 13
Место работы, учебы МБОУ СОШ № 127
7 «Б»

 

участник 3

Фамилия Беляйкина
Имя Екатерина
Возраст 13
Место работы, учебы МБОУ СОШ № 127
7 «А»

участник 4

Фамилия Ху
Имя Буфан
Возраст 14
Место работы, учебы МБОУ СОШ № 127
7 «Б»

сопровождающий

Фамилия Денисова
Имя Екатерина
Отчество Васильевна
Возраст 49
Место работы, учебы МБОУ СОШ №127
Учитель географии

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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