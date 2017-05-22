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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: stalker - 22.05.2017
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Лицей им. С.П. Дягилева

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Екатеринбург

 

Руководитель артели

Фамилия, имя  Аксенова Алена
Место работы/учебы МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
Класс/курс/ Должность

 

1 участник артели

Фамилия, имя Стребкова Ульяна
Место работы/учебы МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
Класс/курс/ Должность

 

2 участник артели

Фамилия, имя Марин Виктор
Место работы/учебы МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
Класс/курс/ Должность

 

3 участник артели

 

Фамилия, имя Колесникова Дарья
Место работы/учебы МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
Класс/курс/ Должность

 

4 участник артели

Фамилия, имя Евпланова Алена
Место работы/учебы МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
Класс/курс/ Должность

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Кропачева Ирина Викторовна
Место работы/учебы МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
Класс/курс/ Должность Учитель географии

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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