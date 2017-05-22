28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Аксенова Алена
|Место работы/учебы
|МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
|Класс/курс/ Должность
|6в
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Стребкова Ульяна
|Место работы/учебы
|МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
|Класс/курс/ Должность
|6в
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Марин Виктор
|Место работы/учебы
|МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
|Класс/курс/ Должность
|6в
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Колесникова Дарья
|Место работы/учебы
|МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
|Класс/курс/ Должность
|6в
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Евпланова Алена
|Место работы/учебы
|МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
|Класс/курс/ Должность
|6в
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Кропачева Ирина Викторовна
|Место работы/учебы
|МАОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
|Класс/курс/ Должность
|Учитель географии
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
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