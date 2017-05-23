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Мобильные новостиМайский экстрим-2017 Автор: Непомнящий Александр Викторович - 23.05.2017
09krymnash17
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Беркут

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

 г. Полевской

 

Руководитель артели

Фамилия, имя Непомнящий Валерий
Место работы/учебы МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой»
Класс/курс/ Должность 7
Участие в проектах Уральского следопыта ранее КрымНаш 17

 

1 участник артели

Фамилия, имя Зюзёв Захар
Место работы/учебы МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой»
Класс/курс/ Должность 7
Участие в проектах Уральского следопыта ранее КрымНаш 17

 

2 участник артели

Фамилия, имя Медведев Дмитрий
Место работы/учебы МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой»
Класс/курс/ Должность 7
Участие в проектах Уральского следопыта ранее КрымНаш 17

 

3 участник артели

Фамилия, имя Киселёв Иван
Место работы/учебы МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой»
Класс/курс/ Должность 7
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

4 участник артели

Фамилия, имя Фахразеева Алина
Место работы/учебы МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой»
Класс/курс/ Должность 7
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Непомнящая Оксана Викторовна
Место работы/учебы МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой»
Класс/курс/ Должность Педагог дополнительного образования
Участие в проектах Уральского следопыта ранее КрымНаш 17

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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