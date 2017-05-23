28.05.2017
г. Полевской
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Непомнящий Валерий
|Место работы/учебы
|МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой»
|Класс/курс/ Должность
|7
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|КрымНаш 17
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Зюзёв Захар
|Место работы/учебы
|МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой»
|Класс/курс/ Должность
|7
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|КрымНаш 17
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Медведев Дмитрий
|Место работы/учебы
|МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой»
|Класс/курс/ Должность
|7
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|КрымНаш 17
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Киселёв Иван
|Место работы/учебы
|МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой»
|Класс/курс/ Должность
|7
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Фахразеева Алина
|Место работы/учебы
|МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой»
|Класс/курс/ Должность
|7
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Непомнящая Оксана Викторовна
|Место работы/учебы
|МБУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е.Бобровой»
|Класс/курс/ Должность
|Педагог дополнительного образования
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|КрымНаш 17
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
Зарегистрировавшиеся команды
*