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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Шуравин Иван Иванович - 23.05.2017
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Ботаники на Титанике

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

г.Екатеринбург

 

Предводитель  артели

Фамилия, имя Шуравин Иван Иванович
Место работы/учебы Орджоникидзевское троллейбусное депо
Класс/курс/ Должность Зам. директора по эксплуатации

 

1 участник артели

Фамилия, имя Будченко Юлия Леонидовна
Место работы/учебы ПАО КБ "УБРИР"
Класс/курс/ Должность ведущий программист

 

2 участник артели

Фамилия, имя Бережных Сергей
Место работы/учебы ПАО КБ "УБРР"
Класс/курс/ Должность Ведущий программист

 

3 участник артели

 

Фамилия, имя Сусол Екатерина
Место работы/учебы ИскраУралТел-Софт
Класс/курс/ Должность Бизнес-аналитик

 

4 участник артели

Фамилия, имя Николаев Кирилл
Место работы/учебы Октябрьское троллейбусное депо
Класс/курс/ Должность Начальник тех. отдела

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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