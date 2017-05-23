Ботаники на Титанике

28.05.2017
г.Екатеринбург
Предводитель артели
|Фамилия, имя
|Шуравин Иван Иванович
|Место работы/учебы
|Орджоникидзевское троллейбусное депо
|Класс/курс/ Должность
|Зам. директора по эксплуатации
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Будченко Юлия Леонидовна
|Место работы/учебы
|ПАО КБ "УБРИР"
|Класс/курс/ Должность
|ведущий программист
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Бережных Сергей
|Место работы/учебы
|ПАО КБ "УБРР"
|Класс/курс/ Должность
|Ведущий программист
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Сусол Екатерина
|Место работы/учебы
|ИскраУралТел-Софт
|Класс/курс/ Должность
|Бизнес-аналитик
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Николаев Кирилл
|Место работы/учебы
|Октябрьское троллейбусное депо
|Класс/курс/ Должность
|Начальник тех. отдела
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
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