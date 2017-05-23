28.05.2017
Екатеринбург
Командир артели
|Фамилия, имя
|Колясникова Оксана
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|8 б
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Соляник Лиза
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|8 б
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Горшкова Арина
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|8 б
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Фалалеев Александр
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|8 б
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Тузлукова Татьяна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|8 б
Руководитель артели
|Фамилия, имя, отчество
|Бурухина Елена Александровна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|Учитель истории
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
|КрымНаш 17
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
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Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017