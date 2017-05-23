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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Бурухина Елена Александровна - 23.05.2017
logo_Майский экстрим 17
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URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Екатеринбург

 

Командир артели

Фамилия, имя Колясникова Оксана
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 8 б

 

1 участник артели

Фамилия, имя Соляник Лиза
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 8 б

 

2 участник артели

Фамилия, имя Горшкова Арина
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 8 б

  

3 участник артели

Фамилия, имя Фалалеев Александр
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 8 б

 

4 участник артели

Фамилия, имя Тузлукова Татьяна
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 8 б

 

Руководитель артели

Фамилия, имя, отчество Бурухина Елена Александровна
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность Учитель истории
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16 КрымНаш 17

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017

 


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