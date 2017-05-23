28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Томилов Геогргий
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 59
|Класс/курс/ Должность
|8 а
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Томаткин Михаил
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 59
|Класс/курс/ Должность
|8 б
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Дружинин Артем
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 59
|Класс/курс/ Должность
|8 б
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Жердев Антон
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 59
|Класс/курс/ Должность
|7 а
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Комаров Богдан
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 59
|Класс/курс/ Должность
|7 а
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Машковцева Екатерина Андреевна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 59
|Класс/курс/ Должность
|Учитель географии
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
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