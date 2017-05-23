28.05.2017
г. Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Пучков Юрий
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/курс/ Должность
|13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», 2 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|
Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
|
КрымНаш 17
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Ибрагимов Руслан
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/курс/ Должность
|13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 2 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Виноградов Андрей
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/курс/ Должность
|13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 2 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Мурзина Евгения
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/курс/ Должность
|20.02.01 "Рациональное использование природохозяйственных комплексов", 3 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Крутакова Анастасия
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/курс/ Должность
|20.02.01 "Рациональное использование природохозяйственных комплексов", 3 курс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Богатых Оксана Николаевна
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
|Класс/курс/ Должность
|Преподаватель
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|
Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
|КрымНаш 17
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
Зарегистрировавшиеся команды
*
Программа фестиваля
Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017
Страницы: 1 2