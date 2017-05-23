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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Богатых Оксана Николаевна - 23.05.2017
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ЕЭТ

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

г. Екатеринбург

 

 

Руководитель артели

Фамилия, имя Пучков Юрий
Место работы/учебы ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/курс/ Должность 13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», 2 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

КрымНаш 17

 

 

1 участник артели

Фамилия, имя Ибрагимов Руслан
Место работы/учебы ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/курс/ Должность 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 2 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

2 участник артели

Фамилия, имя Виноградов Андрей
Место работы/учебы ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/курс/ Должность 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 2 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

3 участник артели

Фамилия, имя Мурзина Евгения
Место работы/учебы ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/курс/ Должность 20.02.01 "Рациональное использование природохозяйственных комплексов", 3 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

4 участник артели

Фамилия, имя Крутакова Анастасия
Место работы/учебы ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/курс/ Должность 20.02.01 "Рациональное использование природохозяйственных комплексов",  3 курс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Богатых Оксана Николаевна
Место работы/учебы ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум
Класс/курс/ Должность Преподаватель
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

 КрымНаш 17

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

*

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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