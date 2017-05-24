Мои красавчики

28.05.2017
г. Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Осинцев Константин
|Место работы/учебы
|ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, Институт социального образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса
|Класс/курс/ Должность
|4
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 16
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Грибанова Наталья
|Место работы/учебы
|ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, Институт социального образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса
|Класс/курс/ Должность
|4
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Галенковский Кирилл
|Место работы/учебы
|ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, Институт социального образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса
|Класс/курс/ Должность
|4
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Король Евгения
|Место работы/учебы
|ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, Институт социального образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса
|Класс/курс/ Должность
|4
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 16
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Байрамов Руслан
|Место работы/учебы
|ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, Институт социального образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса
|Класс/курс/ Должность
|3
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 16
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Фатихова Алина Дамировна
|Место работы/учебы
|ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, Институт социального образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса
|Класс/курс/ Должность
|Заместитель декана по воспитательной работе
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
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