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Мобильные новостиМайский экстрим-2017 Автор: Фатихова Алина Дамировна - 24.05.2017
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Мои красавчики

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

г. Екатеринбург

 

Руководитель артели

Фамилия, имя Осинцев Константин
Место работы/учебы ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, Институт социального образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса
Класс/курс/ Должность 4
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 16

 

1 участник артели

Фамилия, имя Грибанова Наталья
Место работы/учебы ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, Институт социального образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса
Класс/курс/ Должность 4
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

2 участник артели

Фамилия, имя Галенковский Кирилл
Место работы/учебы ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, Институт социального образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса
Класс/курс/ Должность 4
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

3 участник артели

Фамилия, имя Король Евгения
Место работы/учебы ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, Институт социального образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса
Класс/курс/ Должность 4
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 16

 

4 участник артели

Фамилия, имя Байрамов Руслан
Место работы/учебы ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, Институт социального образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса
Класс/курс/ Должность 3
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 16

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Фатихова Алина Дамировна
Место работы/учебы ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, Институт социального образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса
Класс/курс/ Должность Заместитель декана по воспитательной работе
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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