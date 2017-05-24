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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Феофилактова Людмила Михайловна - 24.05.2017
logo_Майский экстрим 17
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triumph

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Екатеринбург

 

Предводитель  артели

Фамилия, имя Радкевич Евгения
Место работы/учебы Маоу сош №138
Класс/курс/ Должность 9
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 15

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

Ледовый штурм 17

КрымНаш 17

 

 

1 участник артели

Фамилия, имя Балашова Елена
Место работы/учебы Маоу сош № 138
Класс/курс/ Должность 10
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

2 участник артели

Фамилия, имя Почта Mail.Ru

Клюева Полина
Место работы/учебы Маоу сош №138
Класс/курс/ Должность 11
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 15 Майский экстрим 16 КрымНаш 17

 

3 участник артели

Фамилия, имя Клюев Степан
Место работы/учебы Маоу сош №138
Класс/курс/ Должность 11
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

4 участник артели

Фамилия, имя Харун Белгаит
Место работы/учебы Маоу сош №138
Класс/курс/ Должность 9
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 


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