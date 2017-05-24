28.05.2017
Екатеринбург
Предводитель артели
|Фамилия, имя
|Радкевич Евгения
|Место работы/учебы
|Маоу сош №138
|Класс/курс/ Должность
|9
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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Ледовый штурм 17
КрымНаш 17
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Балашова Елена
|Место работы/учебы
|Маоу сош № 138
|Класс/курс/ Должность
|10
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Почта Mail.Ru
Клюева Полина
|Место работы/учебы
|Маоу сош №138
|Класс/курс/ Должность
|11
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
|Майский экстрим 16
|КрымНаш 17
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Клюев Степан
|Место работы/учебы
|Маоу сош №138
|Класс/курс/ Должность
|11
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Харун Белгаит
|Место работы/учебы
|Маоу сош №138
|Класс/курс/ Должность
|9
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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