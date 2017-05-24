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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Никулина Ирина Анатольевна - 24.05.2017
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Геоглотики

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

 Екатеринбург

 

Руководитель артели

Фамилия, имя Гордеева Диана
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 200
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

1 участник артели

Фамилия, имя Подшивалов Алексей
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 200
Класс/курс/ Должность 11Б
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

2 участник артели

Фамилия, имя Лопатина Виолетта
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 200
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Сын неба – где ты?

 

3 участник артели

 

Фамилия, имя Карпова Екатерина
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 200
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Майский экстрим 16

 

4 участник артели

Фамилия, имя Исупов Илья
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 200
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 16

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Никулина Ирина Анатольевна
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 200
Класс/курс/ Должность Учитель географии
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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