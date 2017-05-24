Геоглотики

28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Гордеева Диана
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 200
|Класс/курс/ Должность
|9В
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Подшивалов Алексей
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 200
|Класс/курс/ Должность
|11Б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Лопатина Виолетта
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 200
|Класс/курс/ Должность
|9В
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Сын неба – где ты?
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Карпова Екатерина
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 200
|Класс/курс/ Должность
|9В
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Майский экстрим 16
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Исупов Илья
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 200
|Класс/курс/ Должность
|9В
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 16
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Никулина Ирина Анатольевна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 200
|Класс/курс/ Должность
|Учитель географии
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
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