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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Давыдова Елена Геннадьевна - 24.05.2017
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URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Екатеринбург

 

Руководитель артели

Фамилия, имя Орлова Полина
Место работы/учебы МБОУ СОШ № 115
Класс/курс/ Должность 8 «А»

 

1 участник артели

Фамилия, имя Бабенко Олег
Место работы/учебы МБОУ СОШ № 115
Класс/курс/ Должность 8 «А»

 

2 участник артели

Фамилия, имя Храмко Алексей
Место работы/учебы МБОУ СОШ № 115
Класс/курс/ Должность 8 «А»

 

3 участник артели

Фамилия, имя Южаков Матвей
Место работы/учебы МБОУ СОШ № 115
Класс/курс/ Должность 8 «А»

 

4 участник артели

Фамилия, имя Гаврилов Антон
Место работы/учебы МБОУ СОШ № 115
Класс/курс/ Должность 8 «А»

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Давыдова Елена Геннадьевна
Место работы/учебы МБОУ СОШ № 115
Класс/курс/ Должность учитель

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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