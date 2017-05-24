28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Орлова Полина
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 115
|Класс/курс/ Должность
|8 «А»
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Бабенко Олег
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 115
|Класс/курс/ Должность
|8 «А»
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Храмко Алексей
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 115
|Класс/курс/ Должность
|8 «А»
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Южаков Матвей
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 115
|Класс/курс/ Должность
|8 «А»
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Гаврилов Антон
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 115
|Класс/курс/ Должность
|8 «А»
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Давыдова Елена Геннадьевна
|Место работы/учебы
|МБОУ СОШ № 115
|Класс/курс/ Должность
|учитель
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
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