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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: stalker - 25.05.2017
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Уральский реактив

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

 Екатеринбург

 

 

Предводитель  артели

Фамилия, имя Глазова Юлия
Место работы/учебы МАОУ гимназия 120
Класс/курс/ Должность 8 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее   Осень Уральского следопыта 16 КрымНаш 17

 

1 участник артели

Фамилия, имя Максенкова Анастасия
Место работы/учебы МАОУ гимназия 120
Класс/курс/ Должность 8 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 16 КрымНаш 17

 

2 участник артели

Фамилия, имя Гречанова Полина
Место работы/учебы МАОУ гимназия 120
Класс/курс/ Должность 8 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 16 КрымНаш 17

 

3 участник артели

 

Фамилия, имя Логинов Владислав
Место работы/учебы МАОУ гимназия 120
Класс/курс/ Должность 8 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 16

 

4 участник артели

Фамилия, имя Карымова Раиса
Место работы/учебы МАОУ гимназия 120
Класс/курс/ Должность 8 класс
Участие в проектах Уральского следопыта ранее КрымНаш 17

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Зевако Юлия Валерьевна
Место работы/учебы МАОУ гимназия 120
Класс/курс/ Должность Учитель истории и обществознания
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 16 КрымНаш 17

 

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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