Уральский реактив

28.05.2017
Екатеринбург
Предводитель артели
|Фамилия, имя
|Глазова Юлия
|Место работы/учебы
|МАОУ гимназия 120
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 16
|КрымНаш 17
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Максенкова Анастасия
|Место работы/учебы
|МАОУ гимназия 120
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 16
|КрымНаш 17
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Гречанова Полина
|Место работы/учебы
|МАОУ гимназия 120
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 16
|КрымНаш 17
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Логинов Владислав
|Место работы/учебы
|МАОУ гимназия 120
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 16
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Карымова Раиса
|Место работы/учебы
|МАОУ гимназия 120
|Класс/курс/ Должность
|8 класс
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|КрымНаш 17
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Зевако Юлия Валерьевна
|Место работы/учебы
|МАОУ гимназия 120
|Класс/курс/ Должность
|Учитель истории и обществознания
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 16
|КрымНаш 17
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
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