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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Ирина Витальевна Магазова - 25.05.2017
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Азимут

квест СТАЛКЕР-66

 28/05/2017

Екатеринбург

Фамилия Воробьев
Имя Иван
Место работы/учебы СОШ№113
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее

Фамилия Ходос
Имя Никита
Место работы/учебы СОШ№113
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее

Фамилия ЛУгинина
Имя Наталья
Место работы/учебы МАОУ СОШ№113
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
Фамилия Мотина
Имя Елизавета
Место работы/учебы МАОУ СОШ №113
Класс/курс/ Должность 7 Б
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
Фамилия Алесенок
Имя Константин
Место работы/учебы МАОУ СОШ №113
Класс/курс/ Должность
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
Фамилия Магазова
Имя Ирина Витальевна
Место работы/учебы МАОУ СОШ №113
Класс/курс/ Должность учитель
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 2016   День героев

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

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