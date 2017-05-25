квест СТАЛКЕР-66
28/05/2017
Екатеринбург
|Фамилия
|Воробьев
|Имя
|Иван
|Место работы/учебы
|СОШ№113
|Класс/курс/ Должность
|7Б
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|Фамилия
|Ходос
|Имя
|Никита
|Место работы/учебы
|СОШ№113
|Класс/курс/ Должность
|7Б
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|Фамилия
|ЛУгинина
|Имя
|Наталья
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ№113
|Класс/курс/ Должность
|7Б
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|Фамилия
|Мотина
|Имя
|Елизавета
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №113
|Класс/курс/ Должность
|7 Б
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|Фамилия
|Алесенок
|Имя
|Константин
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №113
|Класс/курс/ Должность
|7Б
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|Фамилия
|Магазова
|Имя
|Ирина Витальевна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №113
|Класс/курс/ Должность
|учитель
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|2016 День героев
Миссия квеста URALSTALKER
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