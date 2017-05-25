квест СТАЛКЕР-66
28/05/2017
Екатеринбург
|Фамилия
|Коледов Иван
|Место работы/учебы
|СОШ№113
|Класс/курс/ Должность
|8А
|Фамилия
|Токарев Андрей
|Место работы/учебы
|СОШ№113
|Класс/курс/ Должность
|8А
|Фамилия
|Козырев Станислав
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ№113
|Класс/курс/ Должность
|8А
|Фамилия
|Корлякова Дарья
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №113
|Класс/курс/ Должность
|8А
|Фамилия
|Исаева Олеся
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №113
|Класс/курс/ Должность
|8А
|Фамилия
|Магазова Ирина Витальевна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №113
|Класс/курс/ Должность
|учитель
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
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