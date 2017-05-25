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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Ирина Витальевна Магазова - 25.05.2017
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Земляне

квест СТАЛКЕР-66

28/05/2017

Екатеринбург

Фамилия Коледов Иван
Место работы/учебы СОШ№113
Класс/курс/ Должность

 

Фамилия Токарев Андрей
Место работы/учебы СОШ№113
Класс/курс/ Должность

 

Фамилия Козырев Станислав
Место работы/учебы МАОУ СОШ№113
Класс/курс/ Должность

 

Фамилия Корлякова Дарья
Место работы/учебы МАОУ СОШ №113
Класс/курс/ Должность

 

Фамилия Исаева Олеся
Место работы/учебы МАОУ СОШ №113
Класс/курс/ Должность

 

Фамилия Магазова Ирина Витальевна
Место работы/учебы МАОУ СОШ №113
Класс/курс/ Должность учитель

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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