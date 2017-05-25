28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Плясун Павел
|Место работы/учебы
|МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
|Класс/курс/ Должность
|10 «Б»
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Шубин Максим
|Место работы/учебы
|МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
|Класс/курс/ Должность
|10 «А»
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Смирнов Илья
|Место работы/учебы
|МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
|Класс/курс/ Должность
|10 «А»
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Доброва Вера
|Место работы/учебы
|МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
|Класс/курс/ Должность
|10 «Б»
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Яковлева Евфимия
|Место работы/учебы
|МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
|Класс/курс/ Должность
|10 «А»
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Уфимцева Мария Алексеевна
|Место работы/учебы
|МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
|Класс/курс/ Должность
|Учитель
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
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