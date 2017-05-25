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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Уфимцева Мария Алексеевна - 25.05.2017
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Малахит

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Екатеринбург

 

Руководитель артели

Фамилия, имя Плясун Павел
Место работы/учебы МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Класс/курс/ Должность 10 «Б»
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

1 участник артели

Фамилия, имя Шубин Максим
Место работы/учебы МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Класс/курс/ Должность 10 «А»
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

2 участник артели

Фамилия, имя Смирнов Илья
Место работы/учебы МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Класс/курс/ Должность 10 «А»
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

3 участник артели

 

Фамилия, имя Доброва Вера
Место работы/учебы МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Класс/курс/ Должность 10 «Б»
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

 

4 участник артели

Фамилия, имя Яковлева Евфимия
Место работы/учебы МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Класс/курс/ Должность 10 «А»
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Уфимцева Мария Алексеевна
Место работы/учебы МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Класс/курс/ Должность Учитель
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

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