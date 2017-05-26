Наследие Урала

квест СТАЛКЕР-66
28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Хомитский Иван
|Место работы/учебы
|МАОУ-СОШ №156
|Класс/курс/ Должность
|Ученик 5 класса
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Подаруева Елизавета
|Место работы/учебы
|МАОУ-СОШ №156
|Класс/курс/ Должность
|Ученик 5 класса
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Андрианов Павел
|Место работы/учебы
|МАОУ-СОШ №156
|Класс/курс/ Должность
|Ученик 5 класса
3участник артели
|Фамилия, имя
|Михеева Милена
|Место работы/учебы
|МАОУ-СОШ №156
|Класс/курс/ Должность
|Ученик 5 класса
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Завьялов Дмитрий
|Место работы/учебы
|МАОУ-СОШ №156
|Класс/курс/ Должность
|Ученик 5 класса
Куратор артели
|Фамилия, имя
|Петровская Дарья Сергеевна
|Место работы/учебы
|МАОУ-СОШ №156
|Класс/курс/ Должность
|учитель
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
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