28.05.2017
Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Буркова Анастасия
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №113
|Класс/курс/ Должность
|8В, учащийся
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Ивачева Алина
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №113
|Класс/курс/ Должность
|8В, учащийся
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Сарычева Татьяна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №113
|Класс/курс/ Должность
|8В, учащийся
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Широков Эльман
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №113
|Класс/курс/ Должность
|8В, учащийся
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Ялин Лев
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №113
|Класс/курс/ Должность
|8В, учащийся
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Магазова Ирина Витальевна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ№113
|Класс/курс/ Должность
|Учитель
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
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