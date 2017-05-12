участники миссии

Артель составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами

квеста uralstalker команду, несет за нее ответственность.

Заявившиеся артели:

Артель город образовательное учреждение возрастная

группа 01 Морошка Екатеринбург МАОУ Гимназия №45 1 02 Меридиан-71 Екатеринбург МАОУ СОШ №71 2 03 Unit - 45 Екатеринбург МАОУ Гимназия №45 1 04 Альянс Екатеринбург МАОУ СОШ №71 2 05 Феникс Екатеринбург МАОУ СОШ №71 2 06 07 08 09 10 11 12 13

Возрастные группы

Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ Учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Студенты высших учебных заведений. Разновозрастные команды, работающая молодёжь

Архив

Квест СТАЛКЕР-66, Сталкер-66, День Героев, 10 февраля 2016 года

Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале "Осень Уральского следопыта-2016" 24 сентября 2016 года

Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале "Майский экстрим-2016" 28 мая 2016 года

Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале "Осень Уральского следопыта-2015" 19 сентября 2015 года