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квест Сталкер-66Майский экстрим-2017 Автор: stalker - 12.05.2017
Квест «Сталкер-66»: итоги подведены, победители названы
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участники миссии

Артель составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами
квеста uralstalker команду, несет за нее ответственность.

Заявившиеся артели:

Артель город образовательное учреждение  возрастная
группа
01  Морошка Екатеринбург  МАОУ Гимназия №45  1
 02  Меридиан-71  Екатеринбург  МАОУ СОШ №71  2
 03  Unit - 45  Екатеринбург  МАОУ Гимназия №45  1
 04 Альянс  Екатеринбург  МАОУ СОШ №71  2
05  Феникс  Екатеринбург  МАОУ СОШ №71  2
 06
07
08
09  
10
11  
12  
13

Возрастные группы

 

  1. Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ
  2. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ
  3. Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
  4. Студенты высших учебных заведений.
  5. Разновозрастные команды, работающая молодёжь

 

Архив
Квест СТАЛКЕР-66, Сталкер-66, День Героев, 10 февраля 2016 года

Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале "Осень Уральского следопыта-2016" 24 сентября 2016 года
Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале "Майский экстрим-2016" 28 мая 2016 года
Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале "Осень Уральского следопыта-2015" 19 сентября 2015 года

 

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды


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