участники миссии

Артель составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами
квеста uralstalker команду, несет за нее ответственность.
Заявившиеся артели:
|Артель
|город
|образовательное учреждение
| возрастная
группа
|01
|Морошка
|Екатеринбург
|МАОУ Гимназия №45
|1
|02
|Меридиан-71
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ №71
|2
|03
|Unit - 45
|Екатеринбург
|МАОУ Гимназия №45
|1
|04
|Альянс
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ №71
|2
|05
|Феникс
|Екатеринбург
|МАОУ СОШ №71
|2
|06
|07
|08
|09
|10
|11
|12
|13
Возрастные группы
-
Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ
-
Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
-
Студенты высших учебных заведений.
-
Разновозрастные команды, работающая молодёжь
Архив
Квест СТАЛКЕР-66, Сталкер-66, День Героев, 10 февраля 2016 года
Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале "Осень Уральского следопыта-2016" 24 сентября 2016 года
Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале "Майский экстрим-2016" 28 мая 2016 года
Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале "Осень Уральского следопыта-2015" 19 сентября 2015 года