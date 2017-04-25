Рейтинг@Mail.ru
квест Сталкер-66Майский экстрим-2017 Автор: stalker - 25.04.2017
Отправляясь в путетшествие
Комментариев нет

Заявка на участие

Артель составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами
квеста uralstalker команду, несет за нее ответственность.

Заполни форму и ты в игре!

Скачай 
заявка-квест-URALSTALKER

отправь заполненную заявку на адрес 

quest-stalker-66@mail.ru  

все поля обязательны для заполнения, т.к. почти все этапы располагаются в помещениях с пропускным режимом

Название артели                       __________________________________________________
Город (для Екатеринбурга указать район) __________________________________________
 

участник артели

участник артели

участник артели

участник артели

Руководитель участник

Куратор артели
Фамилия
Имя
Год рождения
Место работы/учебы
Класс/курс/ Должность
E-mail
Телефон сотовый
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее

Если название команды не указано, используется порядковый номер 

 

- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны место учебы / место работы, год рождения, класс / курс (для учащихся) для корректного распределения по возрастным категориям

- Добавь фотографию.

При регистрации на СТАРТе ты получишь билет участника Молодёжного клуба РГО "Уральский следопыт", действительный в 2017 году

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

 

Пакет участника будет ждать тебя на старте, его сможет получить руководитель команды

Мы поможем тебе с регистрацией, если возникнут трудности. Напиши администратору  quest-stalker-66@mail.ru 

Зарегистрироваться можно будет даже перед стартом! Но уже без именного жетона участника квеста СТАЛКЕР-66 и в порядке живой очереди. Так же, может не хватить пакета участника.

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

 


Tags:, , ,
Заявка на участие 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования