Артель составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами
квеста uralstalker команду, несет за нее ответственность.
Заполни форму и ты в игре!
Скачай
отправь заполненную заявку на адрес
quest-stalker-66@mail.ru
все поля обязательны для заполнения, т.к. почти все этапы располагаются в помещениях с пропускным режимом
Название артели __________________________________________________
Город (для Екатеринбурга указать район) __________________________________________
|
участник артели
|
участник артели
|
участник артели
|
участник артели
|
Руководитель участник
|
Куратор артели
|Фамилия
|Имя
|Год рождения
|Место работы/учебы
|Класс/курс/ Должность
|Телефон сотовый
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
Если название команды не указано, используется порядковый номер
- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны место учебы / место работы, год рождения, класс / курс (для учащихся) для корректного распределения по возрастным категориям
- Добавь фотографию.
При регистрации на СТАРТе ты получишь билет участника Молодёжного клуба РГО "Уральский следопыт", действительный в 2017 году
Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды
Пакет участника будет ждать тебя на старте, его сможет получить руководитель команды
Мы поможем тебе с регистрацией, если возникнут трудности. Напиши администратору quest-stalker-66@mail.ru
Зарегистрироваться можно будет даже перед стартом! Но уже без именного жетона участника квеста СТАЛКЕР-66 и в порядке живой очереди. Так же, может не хватить пакета участника.
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
Зарегистрировавшиеся команды