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квест UralStalkerМайский экстрим-2018 Автор: - 25.04.2018
Квест «Сталкер-66»: итоги подведены, победители названы
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участники квеста

Команда составляет пять человек + куратор.

Заявившиеся команды:

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Возрастные группы

 

  1. Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ
  2. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ
  3. Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
  4. Студенты высших учебных заведений.
  5. Разновозрастные команды, работающая молодёжь

 

Предварительное задание

Положение о  квесте URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2018


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