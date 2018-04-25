участники квеста

Команда составляет пять человек + куратор.
Заявившиеся команды:
|Команда
|город
|образовательное учреждение
| возрастная
группа
|баллы
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Возрастные группы
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Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ
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Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ
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Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
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Студенты высших учебных заведений.
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Разновозрастные команды, работающая молодёжь