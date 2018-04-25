Заявка на участие

Команда составляет пять человек + Куратор команды, который несет за нее ответственность и представляет перед организаторами квеста uralstalker .
Заполни форму и начни ИГРУ!
Скачай
отправь заполненную ЗАЯВКУ на квест Майский экстрим 2018 на адрес
quest-stalker-66@mail.ru
__________________________________________________Город (для Екатеринбурга указать район)
Название __________________________________________
|
участник команды
|
участник
|
участник
|
участник
|
Руководитель
|
Куратор
|Фамилия, Имя
|Место работы/учебы
|Класс/курс/ Должность
|E-mail
Телефон сотовый
Если название команды не указано, используется порядковый номер
Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды
Пакет участника будет ждать тебя на старте, его сможет получить руководитель команды или куратор
Мы поможем тебе с регистрацией, если возникнут трудности.
Напиши администратору quest-stalker-66@mail.ru
Зарегистрироваться можно будет даже перед стартом!
Но уже в порядке живой очереди. Также, может не хватить пакета участника.