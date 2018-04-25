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квест UralStalkerМайский экстрим-2018 Автор: - 25.04.2018
Бескорыстие
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Заявка на участие

Команда составляет пять человек + Куратор команды, который несет за нее ответственность и представляет перед организаторами квеста uralstalker .

Заполни форму и начни ИГРУ!

Скачай 
 ЗАЯВКА квест Майский экстрим 2018 

отправь заполненную ЗАЯВКУ на квест Майский экстрим 2018  на адрес 

quest-stalker-66@mail.ru  

 

__________________________________________________Город (для Екатеринбурга указать район)
Название  __________________________________________
 

участник команды

участник
команды

участник
команды

участник
команды

Руководитель
команды

Куратор
команды
Фамилия, Имя
Место работы/учебы
Класс/курс/ Должность
E-mail
Телефон сотовый

Если название команды не указано, используется порядковый номер 

 

 

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

 

Пакет участника будет ждать тебя на старте, его сможет получить руководитель команды или куратор

Мы поможем тебе с регистрацией, если возникнут трудности.

Напиши администратору  quest-stalker-66@mail.ru 

Зарегистрироваться можно будет даже перед стартом!

Но уже в порядке живой очереди. Также, может не хватить пакета участника.

Предварительное задание

Положение о  квесте URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2018


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