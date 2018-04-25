Заявка на участие

Команда составляет пять человек + Куратор команды, который несет за нее ответственность и представляет перед организаторами квеста uralstalker .

Заполни форму и начни ИГРУ!

Скачай ЗАЯВКА квест Майский экстрим 2018

отправь заполненную ЗАЯВКУ на квест Майский экстрим 2018 на адрес

quest-stalker-66@mail.ru

__________________________________________________Город (для Екатеринбурга указать район)

Название __________________________________________

участник команды участник

команды участник

команды участник

команды Руководитель

команды Куратор

команды Фамилия, Имя Место работы/учебы Класс/курс/ Должность E-mail

Телефон сотовый

Если название команды не указано, используется порядковый номер

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Пакет участника будет ждать тебя на старте, его сможет получить руководитель команды или куратор

Мы поможем тебе с регистрацией, если возникнут трудности.

Напиши администратору quest-stalker-66@mail.ru

Зарегистрироваться можно будет даже перед стартом!

Но уже в порядке живой очереди. Также, может не хватить пакета участника.

Предварительное задание

Положение о квесте URALSTALKER