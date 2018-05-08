В архив добавлен майский номер журнала за 1981 год.

Проза

Еловских Василий — Солдат и мальчик

Леонов Юрий — Слабый запах герани

Карпов Владимир — Кораблик

На все руки

Зигуненко Станислав — Электронные маги

Даём адреса романтикам

Славолюбова Людмила — Вторая Магнитка

Нагибин Алексей — Миллион метров в глубь земли.

Краеведческая копилка

Новосёлов Евгений — Алапаевская республика

Пензин Эдуард — Автограф командора

Кухтурский Анатолий — Десятина, четь, гектар...

Юность отцов

Шеметило Аскольд — Золото революции

Браиловсий Григорий — Это вчерашнее сегодня

Дьяченко Наталья — Дорога первых

Поэтические маршруты

Домовитов Николай, Найдич Михаил, Сорокин Лев, Комлев Андрей — Горизонт открытий догоняя...

Давным-давно

Черных Станислав — Друг Абая

Страна Топонимия

Попов Сергей — У Лукоморья...

На следопытской линейке

Гаряев Л — Созвездие "Лиры"

Тропой поиска

Шумайлов Ю., Борисов Б. — Герой из Верхней Синячихи

Человек и Природа

Фомин Л. — Перед ярким цветков...

Лынев Руслан — Удивление

Липатников Юрий — Нет леса без огня?

Мой друг фантастика

Росоховатский Игорь — Белые звери

Бугров Виталий — Созвучный эпохе

Найти себя!

Махлин Александр — Земля и небо Александра Дзюбы

Музей одного экспоната

Рязанов Юрий — Услышать звуки маракаса...

По белу свету

Могильницкий Валерий — Спутник Арсеньева

Карелин Владислав Георгиевич — Слева - Азия, Европа - справа

Мир на ладони

И серьёзное и курьёзное