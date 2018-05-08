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Новости Автор: - 08.05.2018
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В архив добавлен майский номер журнала за 1981 год.

Проза
Еловских Василий — Солдат и мальчик

обложка

обложка

Леонов Юрий — Слабый запах герани
Карпов Владимир — Кораблик
На все руки
Зигуненко Станислав — Электронные маги
Даём адреса романтикам
Славолюбова Людмила — Вторая Магнитка
Нагибин Алексей — Миллион метров в глубь земли.
Краеведческая копилка
Новосёлов Евгений — Алапаевская республика
Пензин Эдуард — Автограф командора
Кухтурский Анатолий — Десятина, четь, гектар...
Юность отцов
Шеметило Аскольд — Золото революции
Браиловсий Григорий — Это вчерашнее сегодня
Дьяченко Наталья — Дорога первых

Миллион метров в глубь земли.

Миллион метров в глубь земли.

Поэтические маршруты
Домовитов НиколайНайдич МихаилСорокин ЛевКомлев Андрей — Горизонт открытий догоняя...
Давным-давно
Черных Станислав — Друг Абая
Страна Топонимия
Попов Сергей — У Лукоморья...
На следопытской линейке
Гаряев Л — Созвездие "Лиры"
Тропой поиска
Шумайлов Ю.Борисов Б. — Герой из Верхней Синячихи
Человек и Природа
Фомин Л. — Перед ярким цветков...

Земля и небо Александра Дзюбы

Земля и небо Александра Дзюбы

Лынев Руслан — Удивление
Липатников Юрий — Нет леса без огня?
Мой друг фантастика
Росоховатский Игорь — Белые звери
Бугров Виталий — Созвучный эпохе
Найти себя!
Махлин Александр — Земля и небо Александра Дзюбы
Музей одного экспоната
Рязанов Юрий — Услышать звуки маракаса...
По белу свету
Могильницкий Валерий — Спутник Арсеньева
Карелин Владислав Георгиевич — Слева - Азия, Европа - справа

Электронные маги

Электронные маги

Мир на ладони
И серьёзное и курьёзное


В архив добавлен майский номер журнала за 1981 год. 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
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