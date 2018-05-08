В архив добавлен майский номер журнала за 1981 год.

Проза
Еловских Василий — Солдат и мальчик
Леонов Юрий — Слабый запах герани
Карпов Владимир — Кораблик
На все руки
Зигуненко Станислав — Электронные маги
Даём адреса романтикам
Славолюбова Людмила — Вторая Магнитка
Нагибин Алексей — Миллион метров в глубь земли.
Краеведческая копилка
Новосёлов Евгений — Алапаевская республика
Пензин Эдуард — Автограф командора
Кухтурский Анатолий — Десятина, четь, гектар...
Юность отцов
Шеметило Аскольд — Золото революции
Браиловсий Григорий — Это вчерашнее сегодня
Дьяченко Наталья — Дорога первых
Поэтические маршруты
Домовитов Николай, Найдич Михаил, Сорокин Лев, Комлев Андрей — Горизонт открытий догоняя...
Давным-давно
Черных Станислав — Друг Абая
Страна Топонимия
Попов Сергей — У Лукоморья...
На следопытской линейке
Гаряев Л — Созвездие "Лиры"
Тропой поиска
Шумайлов Ю., Борисов Б. — Герой из Верхней Синячихи
Человек и Природа
Фомин Л. — Перед ярким цветков...
Лынев Руслан — Удивление
Липатников Юрий — Нет леса без огня?
Мой друг фантастика
Росоховатский Игорь — Белые звери
Бугров Виталий — Созвучный эпохе
Найти себя!
Махлин Александр — Земля и небо Александра Дзюбы
Музей одного экспоната
Рязанов Юрий — Услышать звуки маракаса...
По белу свету
Могильницкий Валерий — Спутник Арсеньева
Карелин Владислав Георгиевич — Слева - Азия, Европа - справа
Мир на ладони
И серьёзное и курьёзное