В далёком созвездии Тау Кита

Космический корабль «Стрела» летел на запредельной скорости по направлению к звезде Тау Кита. В командирском кресле сидел космонавт Василий Алексеев и меланхолически смотрел в иллюминатор. Вокруг была пустота и мрак.

И тишина.

Тишина действовала Василию на нервы. Время от времени, он принимался напевать старую песню звездолётчиков «Мой папа был известный капитан космического корабля». Но, во-первых, сильно фальшивил, а во-вторых, кроме первого куплета, других слов не помнил, поэтому заканчивал пение очень скоро. Поговорить было не с кем: ни других членов экипажа, ни пассажиров. Алексеев был на борту «Стрелы» совершенно один.

Время тянулось утомительно медленно; Василий давно потерял счёт дням. Корабельный хронометр вышел из строя после вспышки сверхновой в созвездии Лебедя, в наручных часах «Полёт» сломалась пружина.

Когда на пульте замигала красная лампа, и по всему кораблю прозвучал сигнал тревоги, Василий оживился. Он придвинулся к пульту главной ЭВМ и нажал несколько клавиш на консоли. На экране высветилось сообщение, из которого следовало, что корабль сильно отклонился от намеченного курса. Василий ввёл несколько команд, пытаясь откорректировать направление полёта. Двигатели боковой тяги дали полный импульс. Компенсаторы кресла не смогли полностью погасить перегрузку, в глазах у Василия потемнело…

Очнувшись, он обнаружил, что корабль, управляемый автопилотом, совершил посадку на неведомой планете. В тёмном небе над тёмной равниной переливались бледные сполохи, похожие на полярное сияние. Рядом с кораблём громоздились плохоразличимые силуэты не то сооружений, не то механизмов, а в отдалении – исполинская пирамида. И там мерцал яркий огонёк.



