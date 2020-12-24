В Новый 2021-ый

Подписчикам отправлен январский номер журнала "Уральский следопыт"
Уральский следопыт продолжает предоставлять читателям краеведческие материалы по Уральскому региону.
В Новогодние каникулы читатели смогут познакомиться январским журналом:
В минувшем году тревожные вести пришли о прерывании выпуска крупнейших российских периодических печатных изданий:
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Вокруг света
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Знание — сила
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Огонёк
В 2021 году "Уральский следопыт" упразднил Наблюдательный Совет журнала, включавший ранее руководителей региональных отделений Русского географического общества.