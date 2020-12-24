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НовостиУральский следопыт Автор: - 24.12.2020
2021-01 содержание
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В Новый 2021-ый

Подписчикам отправлен январский номер журнала "Уральский следопыт"  

Уральский следопыт продолжает предоставлять читателям краеведческие материалы по Уральскому региону. 

В Новогодние каникулы читатели смогут познакомиться январским журналом:

2021 01_стр3

Заповедные люди. часть 2

 

Михаил_Фёдоров

2021 01_стр6

Манси — живая история Урала

 

Сергей_Зимин

2021 01_стр12

 Некоторые подробности медвежьей жизни

 

Олеся_Лоскутова

2021 01_стр16

 Варакушка — изящный манипулятор

 

Илья_Колбин

2021 01_стр20

  Вятка летит

 

Сергей_Пленкин

2021 01_стр24

  Поручение Екатерины II. Экспедиция Палласа на Урал

 

Николай_Вехов

2021 01_стр28

  Аэродром Арамиль. Конец истории?

 

Юрий_Ржевский

2021 01_стр32

Мыс Каменный. Неврнувшиеся с Севера

 

Юрий_Мамонтов

2021 01_стр37

  Колени. Вторые в рейтинге жалоб

 

Евгений_Ватагин

2021 01_стр40

  50 оттенков. Ошибки велотуриста

 

Михаил_Колотов

2021 01_стр45

  Письмо из Освенцима

 

Юлия_Демченко

аэлита кубок 3

  Жажда безмолвия

 

Андрей_Воан

аэлита кубок 3

  Ледоход

 

Владимир_Тимофеев

аэлита кубок 3

  Барабашка

 

Владимир_Кречетов

В минувшем году тревожные вести пришли о прерывании выпуска крупнейших российских периодических печатных изданий: 

  • Вокруг света

  • Знание — сила

  • Огонёк

В 2021 году "Уральский следопыт" упразднил Наблюдательный Совет журнала, включавший ранее руководителей региональных отделений Русского географического общества.

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