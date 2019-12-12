в субботу пройдет последний квест

14 декабря на территории Уральского государственного лесотехнического университета Молодёжный клуб РГО "Уральский следопыт" для студентов и старших школьников проведет профобразовательный квест Сказочная тайга . Это будет уже вторая игра с ЛесТехом. Сформированы и распределены по студенческому кампусы и учебным корпусам очные этапы квеста. В штаб поступают регистрационные заявки.

В игре примут участие команды не только из Екатеринбурга, но и из Свердловской области, приедут представители Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Профобразовательный проект выходит за пределы региона!

Встречаемся в субботу для очной регистрации с 9 часов в Главном корпусе УГЛТУ по адресу Екатеринбург, Сибирский тракт, 37