Страна БЕГОВЕЛиЯ

программа:

9.20-10.00 - заезд, разгрузка, территориальное выделение площадки, определение зоны выдачи проката беговелов и шлемов, места регистрации.

9.30-10.00 - регистрация участников, подпись разрешения от родителей, выдача инвентаря

10.00 10.05 - общее построение, приветствие

10.05 - 10.15 - разминка

10.15 - 12.15 - спортивные заезды участников соревнований на беговелах в возрастных категориях:

2+ мальчики, которым на день проведения этапа исполнилось 2 года, но не исполнилось 2 года 6 месяцев;

2,6+ мальчики, которым на день проведения этапа исполнилось 2 года 6 месяцев, но не исполнилось 3 лет;

2+ девочки, которым на день проведения этапа исполнилось 2 года, но не исполнилось 3 года;

3+ мальчики, которым на день проведения этапа исполнилось 3 года, но не исполнилось 3 года 6 месяцев;

3+ девочки, которым на день проведения этапа исполнилось 3 года, но не исполнилось 3 года 6 месяцев;

3,6+ мальчики, которым на день проведения этапа исполнилось 3 года 6 месяцев, но не исполнилось 4 лет;

3,6+ девочки, которым на день проведения этапа исполнилось 3 года 6 месяцев, но не исполнилось 4 лет;

4+ мальчики, которым на день проведения этапа исполнилось 4 года, но не исполнилось 5 лет;

4+ девочки, которым на день проведения этапа исполнилось 4 года, но не исполнилось 6 лет.

5+ мальчики, которым на день проведения этапа исполнилось 5 лет, но не исполнилось 6 лет.

Возраст ребенка от 1,5 до 6 лет. Наличие исправного беговела (диаметр колес не более 12), обязательное наличие шлема.

Тем участникам, у которых нет своего личного беговела или шлема, предоставляется бесплатный прокат инвентаря.

12.15-12.30 – награждение участников соревнований

12.30 – 13.00 – бесплатный мастер-класс по беговелам для всех желающих детей от 1.5 до 6 лет: общая разминка, инструктаж - основные правила техники перемещения на беговеле, катание.