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Майский экстрим-2017 Автор: stalker - 28.04.2017
Майский экстрим Велотриал
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технический велотриал

Категорий нет.

Каждый участник самостоятельно выбирает категорию. исходя из уровня своей подготовки.

Разделение по категориям велосипедов не предусмотрено.

Участники не достигшие 16-ти летнего возраста, допускаются с письменного разрешения родителей или опекунов ( или в присутствии оных )

Ответственность за соблюдение правил безопасности возлагается на самих спортсменов.

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по велосипедному спорту UCI и Федерации велосипедного спорта России». Union Cycliste Internationale – Международный союз велосипедистов.

К участию допускаются спортсмены из других городов и из других стран на общих основаниях.

Майский экстрим Велотриал Соревнования проводятся 28 мая 2017 г. в городе Екатеринбург,  на территории Исторического сквера ( Плотинка ). Трассы будут проходить непосредственно по камням, которые являются образцами спелеологического богатства Урала.

  Руководство проведения соревнования:

Оргкомитет ежегодного фестиваля  « Майский Экстрим »

Команда Экстремального велошоу « Гравити ».

   Расписание соревнования: 

12-00 – 14-30 – Регистрация, разминка.

14-30 – 17:00 – основные заезды.

17-00 – 18:00 – Подведение итогов. Награждение.

Обязательными требованиями для допуска участников к соревнованиям являются:

Майский экстрим Велотриал- Наличие исправного велосипеда, пригодного для дисциплины «Триал» .

- Шлем ( защита  других частей тела, перчатки - желательно)

- Велосипед и одежда спортсмена должны быть чистыми и опрятными.

- Всем участникам соревнования необходимо предъявить паспорт.

- Бодрый дух

скачать положение здесь velotrial-me17

 

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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