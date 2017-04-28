технический велотриал

Категорий нет.
Каждый участник самостоятельно выбирает категорию. исходя из уровня своей подготовки.
Разделение по категориям велосипедов не предусмотрено.
Участники не достигшие 16-ти летнего возраста, допускаются с письменного разрешения родителей или опекунов ( или в присутствии оных )
Ответственность за соблюдение правил безопасности возлагается на самих спортсменов.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по велосипедному спорту UCI и Федерации велосипедного спорта России». Union Cycliste Internationale – Международный союз велосипедистов.
К участию допускаются спортсмены из других городов и из других стран на общих основаниях.
Соревнования проводятся 28 мая 2017 г. в городе Екатеринбург, на территории Исторического сквера ( Плотинка ). Трассы будут проходить непосредственно по камням, которые являются образцами спелеологического богатства Урала.
Руководство проведения соревнования:
Оргкомитет ежегодного фестиваля « Майский Экстрим »
Команда Экстремального велошоу « Гравити ».
Расписание соревнования:
12-00 – 14-30 – Регистрация, разминка.
14-30 – 17:00 – основные заезды.
17-00 – 18:00 – Подведение итогов. Награждение.
Обязательными требованиями для допуска участников к соревнованиям являются:
- Наличие исправного велосипеда, пригодного для дисциплины «Триал» .
- Шлем ( защита других частей тела, перчатки - желательно)
- Велосипед и одежда спортсмена должны быть чистыми и опрятными.
- Всем участникам соревнования необходимо предъявить паспорт.
- Бодрый дух
скачать положение здесь velotrial-me17