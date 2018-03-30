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НовостиРусское географическое общество Автор: - 30.03.2018
Режевские самоцветы
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Вернуть камень!

Уважаемые читатели "Уральского следопыта",

в 2018 году редакция журнала совместно с Уральским центром камня приступили к реализации годового минералогического проекта Цветная палитра Урала.  Эксперты и педагоги Уральского государственного горного университета в доступной форме рассказывают о поделочных камнях, распространенных в регионе.

При этом Уральский Центр камня предоставляет образцы камней, которые прикрепляются в центре журнала в специально  выделенном месте. На сегодняшний день это: яшма, родонит, переливт и агат

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Чернушкинский агат

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Родонит - именитый уральский минерал

Цветная палитра Урала. Шайтанский переливт.

Цветная палитра Урала. Шайтанский переливт.

Неожиданно из различных частей страны стали поступать письма и звонки: не во всех журналах оказался описываемый образец. Возможно, при пересылке камень отклеился или недобросовестные доставщики решили приобщиться к каменному делу. Конечно, камень прилагается  к журналу без всякой дополнительной оплаты, однако коллектив проекта решил: каждый, кто получил журнал со статьей об уральском камне должен иметь возможность собрать к концу года коллекцию!

Уральский центр камня готов каждому заявившему о недостаче предоставить новый образец. Боле того, если Вы посчитаете, что образец, который достался при получении журнала недостаточно представляет характер камня или размер невелик, Вы можете его обменять на другой из кладовых Уральского государственного горного университета

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Путешествие по яшмовому поясу Южного Урала

для этого необходимо связаться с директором Нурмухаметовым Фиратом
по электронной почте umuseumf@mail.ru или по телефону 8 (343) 257-22-85 ,
чтобы назначить время встречи и прийти с журналом, в котором отсутствует камень или он недостаточного качества.

Уральский центр камня располагается в музее Уральского государственного горного университета по адресу

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.39 ( 3 корпус УГГУ)

Если Вам сложно лично посетить музей в Екатеринбурге, свяжитесь с Уральским центром камня и образец  вышлют почтой (образец - бесплатно, почтовые расходы за счет получателя)

Приходи в Уральский Центр камня и получи свой образец!

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Богатство Гранатовой горы


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