Весна в экстриме

Видимо, в этом году весна совсем заблудилась по дороге на Урал. Непривычно теплая зима незаметно превратилась в межсезонье — только дни стали длиннее, а вместо теплого дождика с грозой сыплет совсем не весенний снег и град. По всем приметам приближается что-то необычное для обширной территории на евро-азиатском континенте.

Ну да, в начале лета наша страна принимает Чемпионат мира по футболу! Екатеринбург в числе городов, в которых пройдут матчи, для этого даже стадион практически заново построили. Город давно готовится к непривычному событию. Футбол на Урале? Вот диковина, как же себя вести, чем удивить гостей? И асфальт на дорогах переложили, и плитку прошлогоднюю поменяли, дома старые убрали, а новых 25-этажных целые микрорайоны выросли. И погода под стать горожанам мается: может, солнцем ослепить, чтобы достать летние наряды, или заставить кутаться в одежды от ненастья?

В таком смятении готовился и традиционный фестиваль «Майский экстрим». Много оказалось новых вводных из-за близкого мундиаля: считается, что обеспечить безопасность такого уровня событие можно только введением жестких ограничений, вплоть до переноса массовых мероприятий на более поздние сроки. Даже празднование 100-летия пограничной службы 28 мая оказалось под вопросом. Но «Майский экстрим» должен состояться в привычное время — последнее воскресенье мая! Несмотря на съёжившуюся экономику всего проекта, вязкость при согласовании в инстанциях, ведь у фестиваля нет грифа ЧМ-2018, и даже на неутешительный прогноз погоды: с запада идут одни воздушные массы, с Азии надвигается свой циклон, и где-то над Уралом все это должно столкнуться в шквалистых ветрах и ливнях.

Чтобы не распыляться неоконченными решениями многих площадок, так привычных в последние годы на молодёжном фестивале, принято решение обеспечить полноценное проведение зарекомендовавших себя и отточенных дисциплин в течение одного дня в Историческом сквере. Ввиду неизбежности проведения «экстрима» удалось мобилизовать повышенное присутствие сил правопорядка, даже работа по поиску взрывчатых веществ была осуществлена для участников с особым старанием. Остальное по привычной схеме: медицина, спасатели, МЧС, благоустройство, инженерные решения. И поиск материальных ресурсов, ведь неумолимо приближающийся Чемпионат мира по футболу предоставил возможность проявить находчивость организаторам при критическом снижении финансирования проектов, не относящихся к главному действию сезона.

Вот тут и проявились добровольческие качества наших земляков, поддержавших молодёжный фестиваль.

По просьбе Молодёжного клуба Русского географического общества командование Центрального военного округа предоставило полевые кухни и профессиональных поваров, проходящих службу в соседней воинской части. Депутат Государственной думы Лев Игоревич Ковпак выделил продукты, благодаря чему армейской кашей с тушенкой было накормлено более тысячи участников молодёжного праздника. И чаем горячим напоили, что в такую погоду было особенно приятно. В формировании призового фонда приняли участие компании «Манарага», «Декатлон», «Т-Плюс», «Люмна», сеть кинотеатров «Гринвич-синема» и «Пассаж-синема», батутный парк «Разгон»; мороженым ребят накормили Хладокомбинат № 3 и ООО «ТД Айсберри».

И с погодой удалось договориться: да, температура не очень и ветер с порывами. Но дождя, так уверенно обещаемого всю неделю, не было — тяжелые низкие тучи с разрывами голубого неба проносились мимо, редко роняя непродолжительную влажную сыпь.

Первым действием фестиваля стал такой привычный для участников Молодёжного клуба РГО туристскоспортивный квест. Организаторы на территории Исторического сквера выделили несколько тематических блоков.

Военно-патриотический блок, подготовленный совместно со специалистами ДОСААФ по Свердловской области и Центра патриотического воспитания. Это этапы, которые традиционно присутствуют на «Зарницах»: пневматический тир, разборка-сборка автомата, метание гранаты на точность, полоса препятствий.

Туристский блок, как всегда, ни минуты не простаивал. Члены Федерации альпинизма Свердловской области и клуба «Эдельвейс» навязали узлы, понастроили переправы. К этапам, опробованным на прошлых квестах, таким как пилка дров, разведение костра (не забываем про сырость и ветер), траверс струи на катамаране, добавились элементы, практикуемые в веревочных парках: паутинка, болото, ночное ориентирование.

В преддверии грядущего мундиаля сформировали спортивный блок. Участники забивали мячи в ворота, подтягивались, отжимались, прыгали. Обеспечивали работу этого блока студенты Института физкультуры и бойцы Студенческого педагогического отряда «Вагант». Они оттачивали свои умения, полученные в течение учебного года, а быстрые и ловкие команды набирали свои баллы.

Интеллектуальный блок обеспечивался силами учебных заведений и предполагал широту знаний и умение пользоваться поисковыми системами в Интернете. Даже названия этапов уже располагали к размышлениям и поиску нетривиальных решений: Дизайн, Архитектура, Деревья в искусстве, Карл Линей, Археология, Минералы, Парфюмер — это далеко не полный список творчества студентов и молодых преподавателей.

«Уральский следопыт» организовал новый этап, на котором каждому участнику предлагалось прочитать отрывок из очередного номера журнала. Оценивалось дикторское мастерство. Впоследствии видеоролики будут собраны и представлены как прочтение журнала разными ребятами. Автономная некоммерческая организация «Уральский следопыт» получила Президентский грант с проектом «История России. Река Чусовая», который реализуется на страницах журнала.

Кроме того, СПО «Вагант» добавил совсем квестовые этапы: Водный снайпер, Лесенка, Глазомер, Виртуальный мир, Селфи.

Вся эта активность, реализованная в 41 этапе в Историческом сквере, позволила участникам квеста 4 часа преодолевать препятствия и решать головоломки 65 командам, приехавшим из школ, колледжей и вузов региона. Кроме гостей из расположенных поблизости Полевского, Арамили, Березовского, приехали коллективы из Серова, Карпинска, Нижнего Тагила, Староуткинска.

В это время рядом со сценой начался турнир по мас-рестлингу, который проходит на каждом фестивале вот уже много лет и привлекает участников и гостей своей доступностью. Посмотрев, как спортсмены перетягивают палочку, упираясь в доску, зрители сами выходили на помост и нередко составляли серьёзную конкуренцию подготовленным борцам. Организаторы силового единоборства давно заметили, что проведение состязаний не в закрытых помещениях, а на открытых публичных площадках привлекают к занятию большое количество новичков, наделенных силой и ловкостью, желающих попробовать себя в таком виде единоборств. Поэтому непогода не помешала — вокруг помоста было много зрителей, а рядом готовились и разминались перед поединком следующие пары борцов. Даже отъезд на кубок России сильнейших уральских спортсменов не уменьшил зрелищности борьбы.

Еще один вид состязаний, прочно вошедших в программу «Майского экстрима», — воздушная гимнастика на полотнах. Растет уровень подготовки, спортсмены готовят все более сложные номера. Вид спорта заметно помолодел. Если раньше на полотнах и других снарядах выступали взрослые гимнастки, то теперь школьный возраст не вызывал никаких сомнений. Почти каждую можно спрашивать: «А ты правда уже молодежь?» Официально эта категория начинается с 14 лет. В этом году ветер вмешался в расстановку сил на сцене. Кто-то успел выступить в затишье, а некоторым пришлось выполнять номера при порывах ветра, что требовало постоянного контроля со стороны страхующего тренера. Но ведь это фестивальная программа, здесь важна не столько победа, сколько возможность выступить перед зрителями, на большой открытой площадке.

Перед зрителями выступила смешанная юниорская команда по спортивному чирлидингу «Юрал Рэй», которая тренируется под руководством чемпиона Европы и многократного чемпиона России Дмитрия Кузнецова. Чирлидинг — это не только танцы с помпонами! Это сложно-координационный многофункциональный и популярный среди молодежи вид спорта, который в декабре 2016 года получил предварительное признание в качестве олимпийского вида спорта Международным олимпийским комитетом.

Детская группа кунг-фу хонг-за за куен (внутренняя энергия красного кулака) представила показательное выступление по смешанной системе. Выступление начиналось с показа основного упражнения школы кунг-фу, упражнений внутренней энергии, так называемой системы ной-конг, всего 12 упражнений. Они направлены на укрепление мышц, связок, сухожилий. Дальше ученики выполняли ката — комплекс движений, повторяющих повадки зверей. Эти упражнения изучают как начинающие ученики, так и мастера, различаются они только сложностью и смыслом. Следующий этап — парная работа (кам нат ху), где ребята показали защиту от удара рукой, ногой и освобождение за счёт энергии нападающего. Также в программу включили борьбу с оружием, в данном случае это шест. И кульминация выступления — разрушение досок ударом ладони, кулаком и ступней. Весь день на Плотинке работала ярмарка — яркие палатки зазывали и приглашали к себе. Детская площадка радовала — яркие батуты, весёлые аттракционы, всё, чтобы детишкам было интересно! Аллея мастеров, выездные кафе предлагали вкусные блюда и напитки. Были очень оригинальные решения, как жареный сыр и жареное мороженое, такого точно раньше не было, по крайней мере на нашем фестивале.

Полевая армейская кухня накормила более тысячи участников «Майского экстрима»: когда кончились заготовленные тарелки и ложки, в ход пошли подручные материалы, благо, туристы народ запасливый и ложка обязательно находится во внутреннем кармане!

И вот пришло время водным состязаниям в Историческом сквере! Городской пруд из-за ремонтных работ, проводимых на Макаровском мосту и набережной, решено было не задействовать в этом году, поэтому детская парусная флотилия «Флагман» демонстрировала свои умения не в управлении яхтами на воде, а в теоретической подготовке — они обеспечивали этап квеста в Историческом сквере: знание морских узлов, азбука Морзе.

Плотину на Исети еще не открыли, а на парапете канала уже стали скапливаться разноцветные лодки. Появились участники фестиваля особой касты — каякеры. Если на катамаран может сесть любой человек и начать осваивать азы водного туризма, наслаждаясь видами, открывающимися с реки, то, чтобы овладеть управлением каяка, требуется предварительная подготовка. «Уральский следопыт» уже несколько лет поддерживает развитие такого индивидуалистического вида спорта, как каякинг.

Спортсмен должен обладать физической подготовкой, обладать техникой управления судном, чувством пространственной ориентации, «читать» воду и прочими достоинствами. Райдер — он что на велосипеде, что на доске, что на лодке — человек разносторонне развитый и подготовленный.

И вот каякеры вышли на воду на первую фестивальную дисциплину: канополо. Игра в мяч двух команд захватывает азартных зрителей своей динамичностью, яркостью. Неустойчивость лодки то и дело заставляет показывать дно, однако «эскимосский переворот» перестал быть отличительным умением отдельных райдеров. Теперь распространенное правило — прежде чем выходить на открытую воду, отработай уверенную постановку судна на ровный киль при перевороте. Пока не научился, от берега не отходи. Поэтому игроки в ожидании мяча нередко демонстрируют элементы фристайла, заставляя лодку выполнять совсем немыслимые действия. Команда-победитель стала обладателем ящика мороженого от ТД «Айсберри», которое после награждения было поделено между всеми присутствующими.

И вот открыли плотину и нам дали воду. Раньше так весной обеспечивали судоходность Чусовой на короткий период, чтобы многотонные барки с железом и пушниной могли за считанные дни достичь Камы. И началось!

О конкурсе «Лосось идет на нерест» после его возникновения рассказано было немало, поэтому можно отметить только отличительные моменты этого сезона. Первыми за ловлей призов были направлены каяки и байдарки. Последние обладают большей скоростью, но менее маневренны. Поэтому при поднятии вверх по струе к сливу с открытой плотины они оказываются выше по течению и ближе к заветным призам. Однако малейшее отклонение от курса разворачивало лодку поперек слива и, увлекая за собой всех, кто шел следом, байдарка почти гарантированно переворачивалась. Вот этого момента и ждала благодарная публика, обступившая в несколько рядов слив. Под рев толпы начинались спасательные работы: перевернувшиеся гребцы, повиснув в спасжилетах, по течению скатывались вниз, судно вылавливалось и зачаливалось на берег. Оставшиеся «лососи» кидались в освободившееся пространство за добычей.

Тот же конкурс для катамаранов происходил более размеренно: лавой поднималась надувная масса, бесцеремонно протискиваясь между собратьями, звон от скрещивающихся весел стоял, как на поле боя от бьющихся мечей. В результате тот, чье судно смогло со старта подняться раньше, проталкивалось нижними наверх и собирало призы, а более медленные только наблюдали за пустеющими веревками в надежде, что первые устанут и сорвутся.

Короткая гонка каяков со стартом с моста из категории соревновательной совсем перешла в формат показательный. После прыжка никто уже не гонится к финишной черте. Прыгнул, погрузился в воду под точно выставленным углом, всплыл. Если не удержался и упал, совершил переворот, постановку на ровный киль. И к берегу — занимать очередь на следующий прыжок. Некоторые смогли совершить десять стартов!

Последняя дисциплина — ралли, сплав от Исторического сквера вниз по реке. Здесь в русле города присутствуют техногенные препятствия, что осложняет прохождение дистанции. Под мостами сужения ограничивают пропускную способность для судов, в одном месте требуется обнос трубы, положенной поперек реки. А в этом году были и «расчёски» — поваленные ураганом деревья, которые упали в реку и мешали прохождению, как бы «причёсывая» своими ветками участников гонки. Поэтому ближе к финишу после одновременного старта суда приходили последовательно, и для выявления призеров было достаточно просто записать их в порядке пересечения финишного створа.

Ужесточение правил поведения на воде привело в этом году к сокращению количества спортивных соревнований Федерации спортивного туризма, поэтому в дисциплине «Ралли» на «Майском экстриме» провели разделение на категории «спорт» и «фест». В первом случае участники могли получать по результатам гонки начальные спортивные разряды и возможность начать спортивную карьеру. Фестивальщики, отдавая дань традиции, не спеша прокатывали водную дистанцию от центра города до парка. В Исторический сквер к месту старта и награждения вернулись все вместе на предоставленных организаторами автобусах, погрузив свои суда на грузовые автомобили. Последний штрих «Майского экстрима» — награждение участников ралли. Федерация спортивного туризма подвела итоги среди спортсменов, «Уральский следопыт» щедро раздал призы участникам фестивальной программы.



