Пилотный выпуск.

При поддержке Фонда Президентских грантов.

Вестник Молодёжного клуба РГО Уральский следопыт с бесплатным распространением по участникам, партнерам и друзьям Молодёжного клуба тиражом 999 экз формата А3 объемом 16 полос будет выходить ежемесячно. В нем могут пробовать перо и размещать публикации принимающие участие в программах клуба "Юный travel-журналист" и "Начальная туристская подготовка". Материалы будут дублироваться на сайтах www.uralstalker.com и www.uralstalker.ru

Отдельные материалы будут размещаться в журнале "Уральский следопыт"

Содержание 1 выпуска Вестника Молодёжного клуба РГО Уральский следопыт:

- Морской бой в Екатеринбурге. Как это было. - Д.Курганов

- Как мы спасали историю. О квесте-игре для молодёжи "Виват, Россия!" - А.Карпов

- Вдохновляющий Алтай. О путешествии с камерой уральского фотографа - В.Чулюкина, Е.Кудымова

- Тайны древних богов. История скал Три сестры и Семь братьев - Д.Федотова

- Как я удачно заблудилась в Армении. Впечатления от маленького путешествия по доброжелательной солнечной стране - М.Калоян

- Дыхание Ямуны. Приключения в Индии. Отрывок из путевых заметок молодого журналиста - А.Миловидов

- Путешествия через призму Instagram - А.Семенова, О.Ульянова, Е.Оборина, О.Райтер