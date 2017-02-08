Встреча с ректором РГППУ

Состоялась встреча Евгения Михайловича Дорожкина - ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета, главного редактора журнала "Уральский следопыт" Фирсова Максима Ю. и координатора Молодежного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт" Семенова Михаила Г. Обсуждались направления сотрудничества, совместные проекты. В ближайшее время запланировано подписание соглашение о сотрудничестве. Принимавшие участие во встрече представители Уральского лесотехнического университета поделились опытом привлечения волонтеров в мероприятиях "Уральского следопыта"



