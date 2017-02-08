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НовостиНовости Русского географического общества Автор: stalker - 08.02.2017
УГППУ МК РГО
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Встреча с ректором РГППУ

Состоялась встреча Евгения Михайловича Дорожкина - ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета, главного редактора журнала "Уральский следопыт" Фирсова Максима Ю.  и координатора Молодежного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт" Семенова Михаила Г.  Обсуждались направления сотрудничества, совместные проекты.  В ближайшее время запланировано подписание соглашение о сотрудничестве. Принимавшие участие во встрече представители Уральского лесотехнического университета поделились опытом  привлечения волонтеров в мероприятиях "Уральского следопыта"

УГППУ МК РГО

 


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