НовостиМобильные новости Автор: stalker - 21.12.2016
Молодёжный клуб РГО Свидетельво Калабиной
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Встреча с волонтерами РГО

В штаб-квартире Молодежного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт" состоялась встреча Председателя Молодежного клуба Ольги Калабиной и волонтеров, принимавших участие в квесте СТАЛКЕР-66, ДеньГероев 10 декабря. Молодёжный клуб РГО Калабина со Свидетельством Ольга рассказала ребятам о Молодёжном слете Русского географического общества, который состоялся в декабре в Москве, о планах клуба на предстоящий год. Волонтеры заполнили заявления для получения волонтерской книжки. В волонтерской книжке они получат отметку о помощи в проведении молодежно-патриотического квеста СТАЛКЕР-66, ДеньГероев и смогут принимать участие в волонтерском движении.

Скачать заявление для получения книжки волонтера можно здесь: Бланк заявления для получения волонтерской книжки . Заполнить и принести вместе с фотографией в библиотеку "Уральского следопыта" по адресу "Екатеринбург, ул. Добролюбова, 9в.

Молодёжный клуб РГО _21.12.16

 


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