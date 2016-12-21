Встреча с волонтерами РГО

В штаб-квартире Молодежного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт" состоялась встреча Председателя Молодежного клуба Ольги Калабиной и волонтеров, принимавших участие в квесте СТАЛКЕР-66, ДеньГероев 10 декабря. Ольга рассказала ребятам о Молодёжном слете Русского географического общества, который состоялся в декабре в Москве, о планах клуба на предстоящий год. Волонтеры заполнили заявления для получения волонтерской книжки. В волонтерской книжке они получат отметку о помощи в проведении молодежно-патриотического квеста СТАЛКЕР-66, ДеньГероев и смогут принимать участие в волонтерском движении.

Скачать заявление для получения книжки волонтера можно здесь: Бланк заявления для получения волонтерской книжки . Заполнить и принести вместе с фотографией в библиотеку "Уральского следопыта" по адресу "Екатеринбург, ул. Добролюбова, 9в.