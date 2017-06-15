Встречаем лето с июньским номером журнала “Уральский следопыт”

Смотреть журнал on-line
Встречный ветер
Наши проекты
от редакции — Майский экстрим 2017
Калабина Ольга — Квест в формате Uralstalker. Версия: май, 2017
Вагнер Сергей — На них можно положиться
ВЕРСИЯ
Трусов Владимир Александрович — Камни-следовики
Страна Топонимия
Карелин Владислав Георгиевич — Гора «Куча рыбьих плавников»
Река времени
Далекое-близкое
Воробьев Владимир — Виктория из школы бухгалтеров
Пушкиниана
Шарнина Наталья Викторовна — Верхнейвинские раритеты
Музей одной фотографии
Исупова Анна — За веру и отечество
Никто не забыт?
Вайсберг Борис — Замком по морде
Клуб собирателей
Пуронен Владимир Семёнович — «Боевая слава Урала»
Тропой поиска
Нечепуренко Нина — Лагерный художник и «полчулана Березников»
Павленовский ресурс
Демченко Юлия — Сто лет библиотечной истории
Наши проекты
Маслянка Владимир — История России. Река Чусовая. Астафьевский Чусовой.
Аэлита
Законы вселенной
Сабитов Валерий — Медуза Юргунà
Координаты чудес
Кокоулин Андрей — Зло Большое и Малое
Повод для улыбки
Романов Александр — Валентин и пришельцы