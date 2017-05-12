Вышел из печати майский номер журнала “Уральский следопыт”

Содержание
Река времени
Наши проекты
Тымина Зоя, Семёнова Наталья, Суслов Виталий — История России. Река Чусовая. Город Чусовой.
Далекое-близкое
Трусов Владимир Александрович — Возвращение пушки
Никто не забыт ?
Ломакин Александр — Красные мстители
Портреты
Партанов Никита — Моя мама — Анна Сыгарская
Самкова Агата — Архитектор Александров: площадь Революции и проспект Победы
Родословная
Согрин Сергей — «За отсутствием состава преступления»
Никто не забыт ?
Устюжанинова Евгения, Колпакова Ольга — В списке Героев не значится…
Тропой поиска
Запорожцева Наталья Семёновна — Купеческий кинематограф в Сарапуле
Легенды и были
Студенников Евгений — Каменный трон
Встречный ветер
Страна Топонимия
Карелин Владислав Георгиевич, Костогоров И., Бессонов В. — Нāри-Хребет с каменным «скелетом»
Наши проекты
Тамплон Евгений Фридрихович — Варначьи горы
Быть молодым - здорово!
Митюкляев Павел, Назипова Юлия — Нефильтрованное небо
Аэлита
Законы вселенной
Путятин Александр — …И тогда зацветут одуванчики
Координаты чудес
Орди Тадер — Обратный эффект
Повод для улыбки
Табашников Юрий — Единобожец
Тэмлейн Александр — Fast Food