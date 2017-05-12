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Новости Автор: Дежурный Следопыт - 12.05.2017
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Вышел из печати майский номер журнала “Уральский следопыт”

Содержание

Река времени

Наши проекты
Тымина Зоя, Семёнова Наталья, Суслов ВиталийИстория России. Река Чусовая. Город Чусовой.
Далекое-близкое
Трусов Владимир АлександровичВозвращение пушки
Никто не забыт ?
Ломакин АлександрКрасные мстители
Портреты
Партанов НикитаМоя мама — Анна Сыгарская
Самкова АгатаАрхитектор Александров: площадь Революции и проспект Победы
Родословная
Согрин Сергей«За отсутствием состава преступления»
Никто не забыт ?
Устюжанинова Евгения, Колпакова ОльгаВ списке Героев не значится…
Тропой поиска
Запорожцева Наталья СемёновнаКупеческий кинематограф в Сарапуле
Легенды и были
Студенников ЕвгенийКаменный трон

Встречный ветер

Страна Топонимия
Карелин Владислав Георгиевич, Костогоров И., Бессонов В.Нāри-Хребет с каменным «скелетом»
Наши проекты
Тамплон Евгений ФридриховичВарначьи горы
Быть молодым - здорово!
Митюкляев Павел, Назипова ЮлияНефильтрованное небо

Аэлита

Законы вселенной
Путятин Александр…И тогда зацветут одуванчики
Координаты чудес
Орди ТадерОбратный эффект
Повод для улыбки
Табашников ЮрийЕдинобожец
Тэмлейн АлександрFast Food


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