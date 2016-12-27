Новости Автор: Дежурный Следопыт - 27.12.2016
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Вышел из печати январский номер журнала “Уральский следопыт” за 2017 год

Содержание

Встречный ветер

Наши проекты
от редакцииУральский следопыт и Русское географическое общество
Зырянова ВалерияДень героев
Конюшков СергейКвест «Сталкер-66»: итоги подведены, победители названы
Быть молодым - здорово!
Конюшков СергейПобеды Маршал всегда на марше
Природные парки
Беспалова Татьяна«Кондинские озера»: природа, нефть, человек
Страна Топонимия
Карелин Владислав ГеоргиевичПотерявшийся ороним
Архивы
от редакцииСодержание журнала «Уральский следопыт» за 2016 год
Безопасность
Захарова ЕленаУважаемые судоводители и судовладельцы Свердловской области!

Река времени

Юбилей
Бойко ВладимирОровайцы первой категории
Далекое-близкое
Запорожцева Наталья СемёновнаЗакамская усадьба художников Сведомских
Наши проекты
Латышев МихаилИстория России. Река Чусовая. Деревня Заречная (Бабенки)
Давным-давно
Анищенко Владимир СтаниславовичЗолотая лихорадка на зимовье Баронском
Наумов Антон, Теличко АндрейТатищев-городок

Аэлита

Законы вселенной
Гамаюнов Ефим Владимирович, Гужвенко ДмитрийДва капитана
Ледовских ВячеславТемна вода во облацех
Повод для улыбки
Ворожцов ДмитрийШалости Уробороса


Вышел из печати январский номер журнала “Уральский следопыт” за 2017 год 5 out of 5 based on 1 ratings. 1 user reviews.
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