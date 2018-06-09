вышел из печати

журнал "Уральский следопыт" № 6 за 2018 год

Статью про уральский поделочный камень СЕЛЕНИТ будет сопровождать образец минерала. Успевайте собрать коллекцию уральских поделочных камней

Напоминаем, что в Уральском центре камня можно обменять образец минерала на более привлекательный. Для этого необходимо подойти с номером журнала "Уральский следопыт" в здание Уральского государственного горного университета по адресу Екатеринбург, ул. Куйбышева

Открывает июньский номер журнал репортаж с традиционного молодёжного фестиваля "Майский экстрим" - Весна в экстриме

продолжается краеведческий цикл материалов о населенных пунктах, расположенных когда-то на берегах реки Чусовой. Незадолго до впадение в Каму река минует село Вереино. деревню Малышата и деревню Плес (Плесо). проект поддерживается Фондом Президентских грантов

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