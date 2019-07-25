Вышел очередной номер

авторы журнала:
Абрамов Илья, Дудко Наталия, Шубницина Елена, Скробов Сергей, Непомнящая Оксана, Непомнящий Александр, Беляев Андрей, Балакин Дмитрий , Логинов Алексей, Цветкова Ольга, Эхова Кира , Шлемов Александр, Кочешков Борис, Каленюк Сергей, Демченко Юлия
в него вошли следующие материалы:
Кондинский котцовый лов – исчезающая традиция,
Генерал-майор из станицы Еманжелинской,
Не исполняется желание — иди на Иремель,
Николай Аврамов: неизвестные страницы жизни,
Форум Муссолини и бетонный баран на набережной,
Курс от профессиональных археологов,