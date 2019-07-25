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Новости Автор: - 25.07.2019
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Вышел очередной номер

Уральский следопыт 2019 / 08 

авторы журнала:

Абрамов Илья, Дудко НаталияШубницина Елена, Скробов Сергей, Непомнящая ОксанаНепомнящий АлександрБеляев АндрейБалакин Дмитрий , Логинов АлексейЦветкова ОльгаЭхова Кира Шлемов АлександрКочешков БорисКаленюк Сергей,  Демченко Юлия

в него вошли следующие материалы:

Кондинский котцовый лов – исчезающая традиция,

Генерал-майор из станицы Еманжелинской,

Не исполняется желание — иди на Иремель,

С чего начинается река Щугор,

Николай Аврамов: неизвестные страницы жизни,

Форум Муссолини и бетонный баран на набережной,

Тайны старых чердаков,

Курс от профессиональных археологов,

Искушение,

Мозг Хаттори,

Песец и прочие неприятности

 

 

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